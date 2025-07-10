Россиян предупредили о неочевидных угрозах секса в жару

Занятие сексом в жару связано с повышенным риском возникновения проблем со здоровьем, заявила сексолог Лариса Никитина. О неочевидных угрозах секса при высокой температуре воздуха она предупредила россиян в разговоре с изданием Life.

Никитина рассказала, что в жару существенно возрастает риск инсульта, инфаркта и других проблем в работе сердечно-сосудистой системы. В связи с этим она посоветовала реже заниматься сексом или выбирать для интимной близости ночь или раннее утро — время, когда температура воздуха ниже, чем днем.

По словам сексолога, чтобы снизить риск проблем со здоровьем, в жару следует избегать поз, требующих интенсивной физической активности, особенно если человек уже чувствует, что перегрелся или устал, например, различных вариаций «наездницы». Также перед половым контактом следует принять прохладный душ и обеспечить хорошую вентиляцию помещения.

Ранее психолог Джейн Мейрик рассказала об опасной для жизни сексуальной практике. По ее словам, игры с удушением могут привести к инсульту, судорогам, а в крайнем случае — к летальному исходу.