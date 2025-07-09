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07:00, 9 июля 2025Забота о себе

Определена самая опасная для жизни эротическая игра

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Nomad_Soul / Shutterstock / Fotodom

Эротические игры с удушением могут привести к инсульту, судорогам, недержанию, ухудшению памяти, депрессии и к летальному исходу, предупредила медицинский психолог Джейн Мейрик. О самой опасной сексуальной практике она рассказала изданию The Guardian.

По словам Мейрик, большинство людей старшего возраста даже не подозревают о секс-игре с удушением, тогда как для молодежи она стала обыденным атрибутом интимной жизни. В подтверждение своих слов она сослалась на результаты опроса, проведенного с участием правоохранительных органов Великобритании, который показал, что более трети людей от 16 до 34 лет хотя бы раз душили во время секса.

Психолог считает такие цифры крайне пугающими, так как каждый подобный случай связан с риском для жизни и здоровья. «Не существует безопасного способа сделать это, не существует безопасного количества крови или кислорода, которое можно отключить ради забавы», — подчеркнула она.

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Мейрик добавила, что даже незначительная асфиксия может спровоцировать серьезные последствия — от кашля и затрудненного дыхания до выкидыша, инсульта и летального исхода. «Шея пугающе хрупкая. Чтобы перекрыть яремную вену, нужно приложить меньше усилий, чем для того чтобы открыть банку с колой», — заявила она.

Ранее женщины и мужчины на форуме Reddit поделились секретами классного секса. Многие мужчины заявили, что для получения максимума удовольствия нужно сначала довести до оргазма женщину.

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