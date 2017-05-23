Культура
 

Милле Йовович отказали в роли ведущей «Евровидения-2017»

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Милла Йовович
Милла Йовович

Американская актриса Милла Йовович хотела провести музыкальный конкурс «Евровидение-2017», однако украинские организаторы ей в этом отказали. Об этом в своем Facebook написал креативный продюсер соревнования Олег Боднарчук.

«Одной из ведущих конкурса за символический гонорар очень хотела быть Мила Йовович. Ее менеджер написал мне письмо, поскольку знал, что я занимаюсь этим и просил о переговорах», — говорится в публикации.

Выбор был сделан в пользу украинских шоуменов Владимира Остапчука, Александра Скичко и Тимура Мирошниченко.

Ранее, 22 мая, стало известно, что американская певица Леди Гага согласилась бесплатно выступить на «Евровидении-2017» в Киеве. Однако от ее участия отказались, так как на обеспечение ее приезда и райдера не хватило бюджета конкурса. В итоге в качестве хедлайнера мероприятия выбрали украинскую певицу Руслану.

Финал «Евровидения-2017» состоялся в Киеве в ночь на 14 мая. В конкурсе победил представитель Португалии, 27-летний Сальвадор Собрал.

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