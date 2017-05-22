На «Евровидении-2017» отказались от бесплатного выступления Леди Гаги

Американская певица Леди Гага согласилась бесплатно выступить в Киеве на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2017», однако от ее участия отказались. Об этом порталу Karabas Live в понедельник, 22 мая, сообщил продюсер победившей в прошлом году Джамалы Игорь Тарнопольский.

«Леди Гага давала согласие выступить на "Евровидении-2017". Чтобы обеспечить ее приезд и райдер (требования артиста к питанию, охране и техническому обеспечению — прим. «Ленты.ру»), нужно было от 100 до 200 тысяч долларов. Я знаю об этом от Стюарта Барлоу (шоу-продюсер конкурса). Леди Гага должна была выступать в Киеве бесплатно», — подчеркнул Тарнопольский.

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«Но на Леди Гагу не нашлось 200 тысяч в бюджете из 30 миллионов евро. Роль приглашенной звезды отдали Руслане», — объяснил продюсер.

«Евровидение-2017» состоялось в Киеве в ночь на 14 мая. В конкурсе победил представитель Португалии, 27-летний Сальвадор Собрал. Он получил максимальное количество баллов по итогам зрительского голосования (382) и решениям жюри (376), в сумме — 758. В качестве хедлайнера мероприятия выступила украинская певица Руслана.