Кончита Вурст снимет платье

Австрийский артист Томас Нойвирт заявил, что намерен прервать карьеру в амплуа бородатой женщины Кончиты Вурст и заняться чем-нибудь другим. Об этом он рассказал журналистам во время визита в Санкт-Петербург на ЛГБТ-фестиваль «Бок о бок», передает РИА Новости.

Прощание с образом Кончиты, по его словам, будет «грандиозным и драматичным».

«Жизнь — это путешествие, и я, как и все люди, нахожусь в процессе развития. И у меня огромный список вещей, которые я хочу сделать и попробовать в жизни. И большое количество этих вещей не включают в себя ношение парика и накладных ресниц», — сказал Нойвирт.

Он добавил, что трудится над вторым музыкальным альбомом Кончиты, а затем отправится в гастрольный тур в том же образе.

Нынешний приезд в Петербург — первый для Нойвирта, который в 2014 году выиграл музыкальный конкурс «Евровидение» в Копенгагене и стал мировой сенсацией. Артист уже говорил о том, что хочет покончить с образом Кончиты в феврале 2017-го.