Кончита Вурст приедет в Россию на ЛГБТ-фестиваль

Победительница вокального конкурса «Евровидение-2014» Кончита Вурст посетит ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок» в Санкт-Петербурге. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщает интернет-издание «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

Визит артистки запланирован на 25 ноября, день закрытия кинофестиваля. Отмечается, что Вурст представит фильм «Кот» и проведет небольшой концерт.

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Ленту 2016 года «Кот» снял австрийский режиссер Клаус Хендл. В ней рассказывается о конфликте гей-пары, когда один из партнеров в порыве ярости убивает кота Моисея.

Петербургский кинофестиваль «Бок о бок» открылся 16 ноября. Он проходит уже в 10-й раз.

Бородатая певица Кончита Вурст — сценический образ австрийского певца Томаса Нойвирта, придуманный им как высказывание в защиту толерантности и отказа от традиционных гендерных ролей.