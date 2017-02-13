Кончита Вурст задумала убить свое женское альтер-эго

Австрийский исполнитель Том Нойвирт, более известный как певица Кончита Вурст, объявил о желании покончить со своим сценическим образом. Об этом он заявил изданию Die Welt.

«Я должен ее убить», — сказал музыкант.

По его словам, в последнее время его мужская сущность все настойчивее дает о себе знать.

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«Я нахожусь в поиске. Сейчас я сомневаюсь в себе, как никогда раньше. Я ищу то, что у меня получается лучше всего. Проблема в том, что я могу всего понемногу. Я ищу себя. И Том восстает», — добавил Нойвирт.

Образ бородатой Кончиты Вурст был создан, чтобы показать отношение Нойвирта, выступающего в защиту толерантности и отказа от традиционных гендерных ролей. В этом образе ему удалось победить в песенном конкурсе «Евровидение» 2014 года с песней Rise Like a Phoenix.