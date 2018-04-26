Раскрывшая свой ВИЧ-статус Кончита Вурст сняла платье

Австрийский певец Том Нойвирт отказался от своего женского альтер-эго по имени Кончита Вурст. Об этом он заявил в интервью журнале The Independent.

На вопрос журналиста, почему в последнее время Нойвирта не видели в женском платье на концертах, он отметил, что, наконец, сменил свой имидж. «Я делаю то, что хочу делать, и одеваюсь так, как мне хочется в настоящий момент, и сейчас мне хочется выглядеть более мужественно», — подчеркнул исполнитель.

Певец добавил, что его нынешний сценический образ больше похож на «обычного Тома, которого никто не узнает на улицах».

«Я радовался своей женской стороне последние десять лет или около того. Мне принесло много веселья "Евровидение" и все, что за ним последовало. Я понял, что этот персонаж, которого я создал, имеет огромный потенциал, чтобы развиваться в совершенно неожиданных направлениях, и я просто ищу вдохновение. Я начал с дивы в золотом платье, а теперь я более бородатый дрэг-певец в ботинках», — объяснил Нойвирт.

Материалы по теме Куда уходит дичь Участники «Евровидения-2017», которых вы запомните

Дрэг-артист (дрэг-квин или дрэг-кинг) — представитель индустрии развлечений, который надевает во время выступлений одежду противоположного гендера.

Ранее в апреле Нойвирт объявил, что у него положительный ВИЧ-статус. Он решил признаться в этом, поскольку его бывший партнер угрожал раскрыть эту информацию.

В 2014 году артист в образе бородатой певицы Кончиты Вурст выиграл музыкальный конкурс «Евровидение» в Копенгагене и стал мировой сенсацией. Нойвирт говорил о том, что собирается покончить с образом Кончиты в феврале 2017-го.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!