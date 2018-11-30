Порошенко нашел объяснение отмене встречи Трампа и Путина

Отмена президентом США Дональдом Трампом встречи с его российским коллегой Владимиром Путиным свидетельствует о полной изоляции президента РФ. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Я думаю, что реакция [Трампа] свидетельствует о полной изоляции Путина. После химической атаки в Британии (в марте 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте в британском Солсбери — прим. «Ленты.ру»), после террористической атаки на MH17 (в июле 2014 года «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит в небе над Донецкой областью, охваченной боевыми действиями — прим. «Ленты.ру»), после российской агрессии на востоке моей страны, после Сирии, после всех этих ужасных поступков — Путин в изоляции», — поведал украинский лидер.

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Президент Украины призвал все страны цивилизованного мира организовать давление на Россию. По его словам, никто не знает, где «Путин появится завтра». «Возможно, что Путин решит защищать "Северный поток-2", и поэтому решит атаковать страны Балтии, скандинавские страны. Для Путина не существует "красных линий"», — полагает Порошенко.

Американский лидер сообщил об отмене встречи с Путиным в Буэнос-Айресе 29 ноября в связи с ситуацией в Керченском проливе, где 25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу».

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