Правительство Мэй пережило вотум недоверия

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй преодолела вотум недоверия парламента. Об этом сообщает Reuters.

Парламентарии с небольшим перевесом (325 против 306) проголосовали за поддержку правительства, несмотря на ранее отвергнутый ими план премьер-министра по Brexit.

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После объявления итогов голосования в Палате общин Мэй пообещала осуществить волю британского народа и вывести страну из состава ЕС. Она добавила, что планирует безотлагательно начать встречи с оппозицией для поиска наиболее выгодного для Соединенного Королевства решения.

15 января большинство Палаты общин выступило против поправки к соглашению по Brexit. Депутаты отказались поддерживать предложение, которое предусматривало право Лондона отказаться от плана ЕС по ирландской границе в одностороннем порядке. После этого лидер оппозиции Джереми Корбин потребовал от коллег проголосовать по вопросу доверия правительству.

Ранее в СМИ появлялись слухи, будто Лондон попросит Брюссель оттянуть начало процесса Brexit, который начнется с 29 марта. По словам источников, европейские лидеры, подписавшие соглашение с Мэй в ноябре 2018-го, могут отсрочить начало выхода, чтобы избежать хаоса.

Переговоры Лондона и Брюсселя о выходе Великобритании из ЕС начались летом 2017 года. Этому предшествовали события 2016 года, когда в Соединенном Королевстве на референдуме победу с результатом в 51,9 процента одержали противники евроинтеграции.