Британские оппозиционеры ушли в отставку из-за ненависти к евреям и Brexit

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В Великобритании семеро парламентариев из Лейбористской партии ушли в отставку из-за антисемитизма и несогласия с позицией лидера партии Джереми Корбина по выходу страны из Евросоюза. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет The New York Times, в последние месяцы в рядах лейбористов усилились противоречия между центристами и левыми. Один из покинувших партию — Крис Лесли — заявил, что Лейбористская партия «оказалась захвачена ультралевыми политиками» и «предала Европу».

Лусиана Бергер, которую однопартиец назвал «саботажником-сионистом», сказала, что ей стыдно быть частью организации, которая предала свои принципы равенства и социальной справедливости. Другие бывшие лейбористы также объяснили свое решение тем, что не согласны с тем, что их партия сделала слишком мало для того, чтобы Британия осталась в ЕС. В ответ Корбин заявил, что разочарован таким решением коллег.

Как отмечает The New York Times, выход семерых человек из Лейбористской партии демонстрирует, как Brexit отражается на двух доминирующих в политической система Британии партиях. Консерваторы под предводительством премьер-министра Терезы Мэй также столкнулась со внутренними противоречиями из-за процедуры выхода.

В преддверии референдума о выходе из ЕС в 2016 году лейбористы активно выступали за то, чтобы страна осталась в составе Евросоюза. Однако Корбина стали обвинять в том, что он сделал недостаточно для того, чтобы продвинуть интересы партии. После того, как заключение соглашения о выходе вызвало еще более суровые споры, лейбористы выступали за повторный референдум. Лидер партии, будучи критиком Евросоюза, отказался поддержать идею своих подопечных. Помимо отказа поддержать чаяния лейбористов Корбина также обвиняли в потворстве расизму и антисемитизму.

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