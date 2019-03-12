Великобритания добилась пересмотра условий выхода из Евросоюза

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер согласовали изменения в соглашении по выходу страны из Евросоюза. Об этом сообщает Reuters.

Изменения касаются вопроса границы на острове Ирландия. Разногласия по поводу нее заключались в том, что власти ЕС предложили сохранить регион в составе общего рынка и таможенной зоны Евросоюза, однако Лондон не дал на это согласия. Новые документы подтвердят отказ Евросоюза от использования защитного механизма по обеспечению свободной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, а также утвердят стремление сторон найти альтернативный вариант решения проблемы к 2020 году.

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Глава кабинета министров Великобритании Дэвид Лидингтон заявил, что Мэй добилась «юридически обязывающих изменений», которые улучшат соглашение по Brexit.

В марте Тереза Мэй заявляла о намерении поменять условия соглашения выхода Великобритании из Евросоюза. До этого глава Евросовета Дональд Туск отказался пересматривать согласованные ранее условия Brexit.

Официально Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года.

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