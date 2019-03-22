Мэй вынудили ужинать отдельно от лидеров ЕС

Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй пришлось ужинать отдельно после переговоров с лидерами стран Евросоюза о сроках выхода Великобритании из ЕС. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, глава правительства была вынуждена поесть одна в первый день саммита в Брюсселе — 21 марта. Это связано с тем, что другие лидеры вырабатывали за едой общую позицию по вопросу Brexit.

По словам источников, когда Мэй покинула зал, президент Франции Эммануэль Макрон назвал пятипроцентным шанс одобрения сделки с Евросоюзом в британском парламенте. Председатель ЕС Дональд Туск в свою очередь назвал этот вариант оптимистичным.

Принимать участие в саммите на второй день Мэй не стала. Она полетела назад в Лондон, чтобы работать над одобрением сделки правительством.

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Лидеры стран Евросоюза 21 марта договорились об отсрочке выхода Великобритании из объединения. Brexit отложат до 22 мая, если британский парламент одобрит сделку с ЕС. В противном случае процедура сдвинется всего на две недели и начнется 12 апреля.

Официально Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Однако британские политики до сих пор не могут прийти к компромиссу о том, когда, как и должна ли вообще страна отделяться от Евросоюза. В результате парламент уже дважды отклонял предложение Мэй по сделке, что привело к правительственному кризису.

Переговоры Лондона и Брюсселя по Brexit начались летом 2017 года. Этому предшествовал референдум в Соединенном Королевстве, на котором победу с результатом в 51,9 процента одержали противники евроинтеграции.

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