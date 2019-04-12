Подсчитаны убытки Великобритании от разрыва с Европой

Убытки ведущих британских компаний от выхода из состава Евросоюза могут составить 348 миллионов фунтов (455 миллионов долларов), пишет Bloomberg. Такие перспективы ждут Лондон в том случае, если Brexit состоится без сделки с Брюсселем.

По данным издания, наибольшие траты понесет Royal Bank of Scotland — 100-150 миллионов фунтов (130-196 миллионов долларов). Эти деньги пойдут на получение новой лицензии, которая позволит работать в ЕС (по британской делать это не получится) и на перенос активов в Амстердам.

Далее следует еще один банк — HSBC. На «планирование действий в чрезвычайных ситуациях» (открытие новых филиалов и получение новых лицензий) он уже потратил 179 миллионов долларов.

На третьем месте — фармацевтическая компания AstraZeneca, уже израсходовавшая на подготовку к Brexit 40 миллионов долларов. В такую сумму ей обошлись организация испытаний в ЕС, перевод лицензий и подготовка к новым таможенным соглашениям.

Также авторы исследования отметили страховую компанию Lloyd's Hiscox (15 миллионов долларов), инжиниринговую компанию Babcock (13 миллионов долларов) и авиакомпанию-лоукостер EasyJet (11,8 миллиона). Последней пришлось открыть новую штаб-квартиру в Австрии.

Изначально Brexit должен был состояться 29 марта, затем сроки несколько раз переносились. В начале апреля Лондону удалось договориться с Брюсселем об отсрочке до 31 октября. За это время стороны должны будут разработать взаимоприемлемый договор, который позволит сгладить последствия выхода Великобритании из ЕС. В противном случае будет применен вариант Brexit без сделки.

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