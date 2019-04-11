Brexit разрешили отложить

Лидеры Евросоюза договорились об отсрочке Brexit. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на нескольких дипломатов.

Утверждается, что выход Великобритании из состава ЕС перенесен на 31 октября. При этом окончательное решение будет принято после промежуточных переговоров с Лондоном в июне.

Теперь премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна дать согласие на изменения планов.

9 апреля обе палаты британского парламента одобрили законопроект, по которому Мэй будет обязана добиваться переноса Brexit. Цель такого решения — избежать так называемого жесткого Brexit, выхода без сделки.

Официально Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Однако британские политики не смогли договориться о том, когда и как страна отделится от Евросоюза, а также нужно ли вообще это делать, что привело к правительственному кризису. Если британскому парламенту не удастся договориться о сделке, процедура выхода начнется уже 12 апреля.

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