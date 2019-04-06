Обложки британских паспортов лишились надписи «Европейский союз»

Жители Великобритании начали получать паспорта, на обложке которых отсутствует надпись «Европейский союз». Об этом в субботу, 6 апреля, сообщает BBC News.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на МВД Соединенного Королевства, представитель министерства подтвердил, что выдача паспортов нового образца началась 30 марта, хотя выход Великобритании из Европейского союза (ЕС), запланированный на 29 марта, пришлось отложить. Причиной послужил уже третий отказ британских парламентариев утверждать соглашение об условиях Brexit.

Тем не менее некоторые британцы, обратившиеся к властям за новыми документами, по-прежнему могут получить паспорта с сохранившейся надписью. Уточняется, что самостоятельно выбрать один из двух вариантов оформления не представляется возможным.

Как отметили в британском МВД, их выдача будет осуществлять в течение короткого периода, который начался 29 марта. Таким образом планируется добиться наиболее рационального использования средств налогоплательщиков, а также использовать оставшиеся запасы паспортных бланков.

В ведомстве подчеркнули, что других различий между паспортами двух образцов нет, в связи с чем оба могут использоваться для путешествий за рубеж.

По плану с октября 2019 года принятый среди стран ЕС бордовый цвет обложки британского паспорта изменится на темно-синий. Кроме того, документы получат ряд особенностей, которые должны исключить возможность их фальсификации.

5 апреля сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вновь попросила отложить дату выхода страны из Европейского союза (Brexit). По ее словам, британское правительство желает ратифицировать соглашение, которое позволит провести Brexit до европейских выборов 23 мая. В то же время Лондон пока продолжит готовиться к их проведению на случай, если договоренность не будет достигнута.

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