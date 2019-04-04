Терезу Мэй заставят перенести Brexit

Нижняя палата парламента Великобритании одобрила законопроект, обязывающий премьер-министра страны Терезу Мэй добиваться отсрочки выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщает агентство Reuters.

Документ поддержали 313 законодателей, против высказались 312 человек. 4 апреля его обсудят в Палате лордов — верхней палате британского парламента.

3 апреля глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Британия не получит новых отсрочек по Brexit. По словам Юнкера, он состоится до 12 апреля — на тех или иных условиях.

2 апреля британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что попросит у Евросоюза новую отсрочку в переговорах по утверждению соглашения.

До этого парламент Великобритании не принял ни один из альтернативных вариантов выхода из ЕС. Самым популярным оказался сценарий, при котором страна останется в таможенном союзе с Брюсселем. 29 марта британский парламент в третий раз отверг план Мэй по выходу страны из Евросоюза.

В конце марта лидеры стран ЕС договорились об отсрочке Brexit до 22 мая, если британский парламент одобрит сделку с Евросоюзом до 12 апреля. В противном случае процедура начнется уже 12 апреля.

Официально Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Однако британские политики не смогли договориться о том, когда и как страна отделится от Евросоюза, а также нужно ли вообще это делать, что привело к правительственному кризису.

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