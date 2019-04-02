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Мэй захотела новой отсрочки Brexit и переговоров с оппозицией

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Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросит у Евросоюза новую отсрочку в переговорах по Brexit. Об этом она сообщила вечером во вторник, 2 апреля, передает Reuters.

По словам главы правительства, отсрочка должна быть настолько короткой, насколько это только возможно, и этот срок закончится сразу же, как только сделка с ЕС будет одобрена парламентом. «Необходимо четко понимать, для чего нужно такое продление, чтобы мы смогли своевременно и упорядоченно выйти», — добавила она.

Кроме того, Мэй ради разрешения конфликта согласилась сесть за стол переговоров с лидером британских лейбористов Джереми Корбином. Она предложила ему согласовать план, который устроит обе стороны и поможет Лондону выйти из Евросоюза. В случае провала, правительство подготовит несколько вариантов развития дальнейших отношений с ЕС и вынесет их на голосование в парламенте. Затем кабмин будет придерживаться решения законодателей, добавила премьер.

Ранее палата общин британского парламента не приняла ни один из альтернативных планов выхода страны из ЕС. Самым популярным оказался вариант, при котором страна остается в таможенном союзе с Брюсселем.

29 марта британский парламент в третий раз отверг план Мэй по выходу страны из Евросоюза.

До этого лидеры стран ЕС договорились об отсрочке выхода Великобритании из объединения. Brexit отложат до 22 мая, если британский парламент одобрит сделку с Евросоюзом. В противном случае процедура сдвинется всего на две недели и начнется 12 апреля.

Официально Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Однако британские политики не смогли прийти к компромиссу в том, когда, как и должна ли вообще страна отделяться от Евросоюза, что привело к правительственному кризису.

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