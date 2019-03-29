Сделку Мэй по Brexit отвергли

Британский парламент отверг план премьер-министра страны Терезы Мэй по выходу страны из Евросоюза. Об этом сообщает Reuters.

По результатам специального заседания парламента, 344 человека проголосовали «против» и 286 — «за» сделку Мэй. Она, в свою очередь, заявила парламентариям, что голосование было последним шансом осуществить Brexit вовремя. Теперь же выход из ЕС откладывается до 12 апреля.

«Это всего лишь через 14 дней. Этого недостаточно для того, чтобы согласовать, подготовить законодательную базу и ратифицировать сделку, и при этом палата общин ранее ясно дала понять, что не допустит выхода страны без соглашения. Так что нам надо согласовать альтернативный способ движения вперед», — приводит ее слова РИА Новости.

Голосование прошло в третий раз. До этого парламент также отвергал предложение премьера.

В Евросоюзе процедуру выхода Британии из блока обсудят 10 апреля, заявил председатель ЕС Дональд Туск. В то же время в ЕС отметили, что Brexit без сделки теперь выглядит, как весьма вероятный сценарий развития событий, пишет Reuters.

Ранее в марте стало известно, что Мэй готова уйти со своего поста, если парламент одобрит ее соглашение о выходе Британии из ЕС.

До этого лидеры стран ЕС 21 марта договорились об отсрочке выхода Великобритании из объединения. Brexit отложат до 22 мая, если британский парламент одобрит сделку с ЕС. В противном случае процедура сдвинется всего на две недели и начнется 12 апреля.

Официально Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Однако британские политики до сих пор не могут прийти к компромиссу о том, когда, как и должна ли вообще страна отделяться от Евросоюза. В результате парламент уже дважды отклонял предложение Мэй по сделке, что привело к правительственному кризису.

Переговоры Лондона и Брюсселя по Brexit начались летом 2017 года. Этому предшествовал референдум в Соединенном Королевстве, на котором победу с результатом в 51,9 процента одержали противники евроинтеграции.

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