Британия отказалась от альтернативных планов по Brexit

Палата общин парламента Великобритании не приняла ни один из альтернативных планов выхода страны из ЕС. Об этом сообщает Reuters.

Парламентарии проголосовали против всех четырех предложенных проектов. Самым популярным оказался вариант, при котором страна остается в таможенном союзе с ЕС — ему не хватило всего трех голосов, чтобы получить одобрение парламента. Вторым по популярности стал план, предполагающий новый референдум по вопросу выхода из ЕС.

Как заявил после голосования министр по вопросам Brexit Стивен Баркли, теперь наиболее вероятный сценарий — «жесткий» выход из блока без сделки, который сильно навредит международному бизнесу. Он также уточнил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может инициировать новое голосование — уже четвертое за последнюю неделю.

29 марта британский парламент в третий раз отверг план Мэй по выходу страны из Евросоюза. По результатам специального заседания парламента, 344 человека проголосовали «против» и 286 — «за» сделку премьера.

Она в свою очередь заявила парламентариям, что голосование было последним шансом осуществить Brexit вовремя. Теперь же выход из ЕС откладывается до 12 апреля. В Евросоюзе эту процедуру обсудят 10 апреля. Brexit отложат до 22 мая, если британский парламент одобрит сделку с ЕС.

Официально Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Однако британские политики не смогли прийти к компромиссу в том, когда, как и должна ли вообще страна отделяться от Евросоюза, что привело к правительственному кризису.

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