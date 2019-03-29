Министр не нашел цензурных слов для Brexit

Британский министр объяснил, почему в парламенте Великобритании происходит хаос из-за выхода страны из Евросоюза (Brexit) и нецензурно выругался. Об этом рассказал британский журналист Николас Уотт. Видеозапись опубликована газетой The Independent в Twitter.

Он спросил у одного из министров, почему Мэй проводит голосование по сделке о выходе из ЕС, если она знает наверняка, что проиграет. «Да *** [кто] его знает. Мне вообще уже все равно. Здесь кругом все словно живые мертвецы», — сказал в ответ министр.

Затем он добавил, что Тереза Мэй — «единственный виновник этого хаоса». «Мы оказались в такой ситуации только потому, что она не имеет ни малейшего представления о том, как взаимодействовать с людьми», — заявил собеседник журналиста.

По замечанию самого Уотта, в кабинете министров царит полное отчаяние.

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Ранее в марте стало известно, что Мэй готова уйти со своего поста, если парламент одобрит ее соглашение о выходе Британии из ЕС. Среди ее возможных преемников — бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, нынешний глава МИД Джереми Хант, экс-министр по вопросу Brexit Доминик Рааб и министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Майкл Гоув.

Лидеры стран ЕС 21 марта договорились об отсрочке выхода Великобритании из объединения. Brexit отложат до 22 мая, если британский парламент одобрит сделку с ЕС. В противном случае процедура сдвинется всего на две недели и начнется 12 апреля.

Официально Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Однако британские политики до сих пор не могут прийти к компромиссу о том, когда, как и должна ли вообще страна отделяться от Евросоюза. В результате парламент уже дважды отклонял предложение Мэй по сделке, что привело к правительственному кризису.

Переговоры Лондона и Брюсселя по Brexit начались летом 2017 года. Этому предшествовал референдум в Соединенном Королевстве, на котором победу с результатом в 51,9 процента одержали противники евроинтеграции.

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