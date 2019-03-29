Названы возможные преемники Терезы Мэй

За пост премьер-министра Великобритании будут бороться четыре кандидата. Об этом пишет газета Financial Times.

После отставки Терезы Мэй главными кандидатами на должность, вероятно, будут четыре политика. В их числе называются бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, нынешний глава МИД Джереми Хант, экс-министр по вопросу Brexit Доминик Рааб и министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Майкл Гоув.

Сообщается, что последнего поддерживают члены парламентской фракции консерваторов, которые выступают за прагматичный подход к отношениям с континентальной Европой после выхода из Евросоюза. По мнению букмекеров, наибольший шанс на победу — у Гоува. Хант же считается кандидатурой более умеренного крыла партии.

Газета утверждает, что после обещаний Мэй уйти, если парламент одобрит предложенные ею условия сделки по выходу из ЕС, за пост началась «жестокая гонка».

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Премьер-министр 27 марта объявила, что «готова уйти с этой должности раньше, чем планировала, чтобы добиться нужного для нашей страны и нашей партии».

До этого стало известно, что ряд министров Великобритании договорились сместить с поста действующую главу правительства.

Лидеры стран Евросоюза 21 марта договорились об отсрочке выхода Великобритании из объединения. Brexit отложат до 22 мая, если британский парламент одобрит сделку с ЕС. В противном случае процедура сдвинется всего на две недели и начнется 12 апреля.

Официально Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Однако британские политики до сих пор не могут прийти к компромиссу о том, когда, как и должна ли вообще страна отделяться от Евросоюза. В результате парламент уже дважды отклонял предложение Мэй по сделке, что привело к правительственному кризису.

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