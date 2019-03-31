Правительству Терезы Мэй предрекли скорый крах

Ряд ключевых министров Великобритании как из лагеря противников выхода страны из Евросоюза (Brexit), так и из числа сторонников готовы уйти в отставку — в зависимости от того, какое решение относительно варианта Brexit будет принято премьер-министром страны Терезой Мэй. Об этом сообщает Reuters.

Речь, в частности, идет как минимум о шести министрах, выступающих против выхода страны из ЕС. Они могут уйти в отставку в том случае, если глава правительства без соглашения с Брюсселем примет решение о выходе из Евросоюза. Агентство утверждает, что правительство Мэй ждет «полный крах, если она не проведет свою сделку по Brexit, поскольку помощники премьера в тупике и не могут решить, принять ли мягкий вариант Brexit или созвать всеобщие выборы на этой неделе».

29 марта британский парламент отверг план Мэй по выходу страны из Евросоюза. По результатам специального заседания парламента, 344 человека проголосовали «против» и 286 — «за» сделку премьера. Она, в свою очередь, заявила парламентариям, что голосование было последним шансом осуществить Brexit вовремя. Теперь же выход из ЕС откладывается до 12 апреля. В Евросоюзе процедуру выхода Британии из блока обсудят 10 апреля.

Лидеры стран ЕС 21 марта договорились об отсрочке выхода Великобритании из объединения. Brexit отложат до 22 мая, если британский парламент одобрит сделку с ЕС.

Официально Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Однако британские политики не смогли прийти к компромиссу о том, когда, как и должна ли вообще страна отделяться от Евросоюза. В результате парламент уже дважды отклонял предложение Мэй по сделке, что привело к правительственному кризису.

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