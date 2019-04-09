Приехавшую на переговоры Мэй забыли встретить

Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй забыли встретить, когда она приехала на переговоры по выходу страны из Евросоюза. На это обратило внимание издание The Independent на свой странице в Twitter.

«Тереза Мэй приехала в Берлин на острые переговоры по Brexit... Но, к сожалению, не было никого, кто мог бы ее поприветствовать», — отмечается в сообщении.

На кадрах видно, что Мэй в одиночестве прошла по красной дорожке в здание, а вслед за ней внутрь направились журналисты. Однако вскоре репортеры вновь расположились у входа. Сразу за ними на улицу для совместной фотографии вышли Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель. Политики под щелканье объективов обменялись приветствиями.

В сентябре 2018-го Меркель не стала пожимать руку Мэй на неформальной встрече лидеров ЕС в Зальцбурге.

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