Украинский караул встретил Меркель «бандеровским» приветствием

112.ua

Канцлер Германии Ангела Меркель в четверг, 1 ноября, прибыла в Киев, чтобы провести встречу с президентом Украины Петром Порошенко, во время торжественной части встречи Меркель перекинулась с почетным президентским караулом фразами на украинском языке. Видео опубликовал телеканал «112 Украина».

«Вітаю, воїни! (Приветствую, воины! — прим. «Ленты.ру»)» ― обратилась Меркель к караулу. «Героям слава!» ― ответили те.

Фраза «Героям слава!» в ответ на приветствие «Слава Украине!» в сочетании с вытягиванием вверх правой руки была принята в качестве организационного пароля-приветствия для членов Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (обе организации запрещены в России), сотрудничавших с нацистской Германией в период Второй мировой войны.

В начале 1990-х приветствие начали использовать националистические политики на митингах и собраниях. В современной Украине лозунг стал популярен во время Евромайдана — протестных акций 2014 года, которые закончились сменой власти.

В октябре 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон, закрепляющий в Вооруженных силах Украины и Национальной полиции страны приветствие «Слава Украине! — Героям слава!».

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