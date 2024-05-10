Стало известно об обстреле сел в российском регионе со стороны Украины

Старовойт: ВСУ за день обстреляли 12 сел в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за день обстреляли 12 сел в различных районах Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Никто из мирных жителей не пострадал.

Кроме того, в Рыльском районе «обнаружены два воздушных шара с деревянными ящиками, в которых, предположительно, находилась взрывчатка».

Кроме того, Старовойт сообщил, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотниками.