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22:30, 9 мая 2024Россия

Средства ПВО сбили два украинских беспилотника над российским регионом

Минобороны: средства ПВО сбили два БПЛА над Белгородской областью

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

Отмечается, что попытки совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа были пресечены с 20:30 до 21:40 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — уточнили в Минобороны.

Ранее 9 мая в поселке Теткино Глушковского района Курской области украинский дрон сбросил взрывное устройство на автозаправочную станцию (АЗС). Об этом объявил губернатор приграничного региона Роман Старовойт.

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      Марина Совина
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