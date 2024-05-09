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14:55, 9 мая 2024Россия

Украинский дрон атаковал АЗС в российском регионе

Старовойт: украинский дрон сбросил взрывное устройство на АЗС в Курской области
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

В поселке Теткино Глушковского района Курской области украинский дрон сбросил взрывное устройство на автозаправочную станцию (АЗС). Об этом объявил губернатор приграничного региона Роман Старовойт в Telegram.

В результате атаки на электроподстанции рядом с АЗС произошло возгорание. По словам политика, никто из обслуживающего персонала не пострадал.

В ночь на 9 мая в Курской области действовала опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) были приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Тогда же российские бойцы ПВО уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Курской областью.

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      Варвара Кошечкина
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