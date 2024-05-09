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08:06, 9 мая 2024Россия

Российских бойцов поблагодарили за уничтожение трех БПЛА над Курской областью

Губернатор Старовойт: ночью бойцы ПВО уничтожили 3 БПЛА ВСУ над Курской областью
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Российские бойцы ПВО (противовоздушной обороны) в ночь на 9 мая уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Курской областью. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Благодарю бойцов ПВО и всех защитников границы!» — написал Старовойт.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 9 мая в небе над Белгородской областью силами ПВО было сбито 15 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire и один беспилотник ВСУ. В результате в регионе пострадали семь взрослых и 11-летняя девочка. Еще два БПЛА уничтожены над территорией Брянской области и три дрона – над Курской областью.

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      Александра Синицына
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