Российских бойцов поблагодарили за уничтожение трех БПЛА над Курской областью

Губернатор Старовойт: ночью бойцы ПВО уничтожили 3 БПЛА ВСУ над Курской областью

Российские бойцы ПВО (противовоздушной обороны) в ночь на 9 мая уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Курской областью. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Благодарю бойцов ПВО и всех защитников границы!» — написал Старовойт.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 9 мая в небе над Белгородской областью силами ПВО было сбито 15 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire и один беспилотник ВСУ. В результате в регионе пострадали семь взрослых и 11-летняя девочка. Еще два БПЛА уничтожены над территорией Брянской области и три дрона – над Курской областью.