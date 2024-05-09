В небе над российским регионом сбили 15 снарядов РСЗО Vampire

Минобороны: ПВО сбила 15 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

В ночь на 9 мая в небе над Белгородской областью силами противовоздушной обороны (ПВО) было сбито 15 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire и один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны России в Telegram-канале.

Еще два БПЛА уничтожены над территорией Брянской области и три дрона – над Курской областью, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов опубликовал видео ликвидации последствий атаки на город. По уточненным данным, в результате пострадали 34 квартиры в 19 многоквартирных домах, а также один частный дом. Также повреждено 37 автомобилей, из которых 9 сгорели.