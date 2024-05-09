Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:29, 9 мая 2024Россия

В небе над российским регионом сбили 15 снарядов РСЗО Vampire

Минобороны: ПВО сбила 15 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В ночь на 9 мая в небе над Белгородской областью силами противовоздушной обороны (ПВО) было сбито 15 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire и один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны России в Telegram-канале.

Еще два БПЛА уничтожены над территорией Брянской области и три дрона – над Курской областью, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов опубликовал видео ликвидации последствий атаки на город. По уточненным данным, в результате пострадали 34 квартиры в 19 многоквартирных домах, а также один частный дом. Также повреждено 37 автомобилей, из которых 9 сгорели.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Российские миллиардеры начали возвращать свои активы на родину. Что вынуждает их это делать?

      Откладывающим покупку квартиры из-за высоких ставок россиянам дали совет

      Путешественник раскрыл отношение европейцев к российским туристам

      В небе над российским регионом сбили 15 снарядов РСЗО Vampire

      В России высказались о возможных реформах налоговой системы

      Появилось видео из подвергшегося атаке Белгорода

      В России заявили об уничтожении кадровой армии ВСУ

      Кэмерон обратится к Западу по поводу конфликта России и Украины

      Учительница Путина рассказала о его характере

      6G позволит общаться с помощью голограмм

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше