Появилось видео из подвергшегося атаке Белгорода

Мэр Демидов опубликовал видео ликвидации последствий атаки Белгорода

Появилось видео ликвидации последствий атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Белгорода. Запись опубликовал мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

Глава города присутствует на месте вместе с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым и начальником регионального Главного управления МЧС Сергеем Потаповым.

По уточненным данным, от атаки пострадали 34 квартиры в 19 многоквартирных домах, а также один частный дом. Также повреждено 37 автомобилей, из которых 9 сгорели.

Ранее сообщалось, что в регионе трижды за ночь объявляли ракетную опасность. Местные жители сообщали о пожарах в двух районах Белгорода.

В результате атаки восемь человек — семь взрослых и один ребенок — получили ранения.