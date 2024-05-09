Появилось видео из подвергшегося атаке Белгорода
Мэр Демидов опубликовал видео ликвидации последствий атаки БелгородаСюжетПожар в Белгороде
Появилось видео ликвидации последствий атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Белгорода. Запись опубликовал мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.
Глава города присутствует на месте вместе с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым и начальником регионального Главного управления МЧС Сергеем Потаповым.
По уточненным данным, от атаки пострадали 34 квартиры в 19 многоквартирных домах, а также один частный дом. Также повреждено 37 автомобилей, из которых 9 сгорели.
Ранее сообщалось, что в регионе трижды за ночь объявляли ракетную опасность. Местные жители сообщали о пожарах в двух районах Белгорода.
В результате атаки восемь человек — семь взрослых и один ребенок — получили ранения.