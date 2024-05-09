ВСУ пытались атаковать российскую нефтебазу, в Белгороде трижды за ночь объявляли ракетную опасность. Что известно?

Оперштаб Кубани: в Юровке начался пожар на нефтебазе после попытки атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на четверг, 9 мая, попытались атаковать российскую нефтебазу в селе Юровка под Анапой при помощи дронов. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

Около 02:00 очевидцы услышали гул мотора в небе, а затем увидели яркую вспышку и взрыв.

На нефтебазе под Анапой возник пожар

По данным оперштаба Кубани, ВСУ попытались атаковать нефтебазу шестью беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Дроны были подавлены, но некоторые упали на территорию предприятия, повредив часть резервуаров, на территории комплекса начался пожар.

По предварительной информации, никто не пострадал. К ликвидации огня уже привлечены 62 человека и 20 единиц техники, в том числе 25 человек и 7 единиц техники от МЧС России. На место прибыл мэр Анапы Василий Швец, он лично курирует ликвидацию ЧС.

В Белгороде три раза за ночь объявляли ракетную опасность

Кроме того, в Белгороде и Белгородском районе три раза за ночь объявляли режим ракетной опасности. Предупреждение действовало с 0:53 до 1:13 и с 3:12 до 3:32 по московскому времени. Третий сигнал о ракетной опасности объявили в 4:00, он был отменен в 4:49.

Как пишет Telegram-канал Shot, местные жители сообщили о пожарах в двух районах Белгорода, горят несколько автомобилей. Также выбиты стекла в квартирах жилой многоэтажки. Официальной информации о пострадавших нет.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 8 мая над Белгородской областью российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Один дрон-камикадзе взорвался в селе Ровенек в семи километрах от российско-украинской границы, никто из местных жителей не пострадал.