В Белгороде в третий раз за ночь объявили о ракетной опасности

В Белгороде и районе третий раз за ночь на 9 мая объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе в третий раз за ночь на четверг, 9 мая, объявлен режим ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Ранее предупреждение действовало с 0:53 до 1:13 и с 3:12 до 3:32 по московскому времени. В 4:49 третий сигнал о ракетной опасности был отменен. Губернатор области призвал жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Находящимся на улице гражданам следует спуститься в укрытие или другое безопасное место.