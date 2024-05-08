Минобороны России заявило о четвертом сбитом за день в российском регионе дроне
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью четвертый за день украинский беспилотник самолетного типа. О предотвращении очередной атаки заявили в Минобороны России.
Как уточнили в ведомстве, российские военные уничтожили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) около 14:50 по московскому времени.
Первый за день беспилотник ВСУ сбили под Белгородом около 11:30 утра. Полчаса спустя была предотвращена еще одна попытка атаки. Позже в Минобороны России сообщили, что в 14:30 военные сбили третий дрон.
8 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил, что украинский дрон-камикадзе взорвался в селе Ровенек в семи километрах от российско-украинской границы. В результате повреждения получил частный дом. Пострадавших нет.
До этого еще один дрон-камикадзе атаковал село Малиновка, повредив грузовой автомобиль. Там также обошлось без раненых.
Также сообщалось, что ВСУ обстреляли село Муром. Из-за атаки без электричества остались села Муром, Архангельское, Нехотеевка, Шамино, Коровино и частично Новая Таволжанка. Мирные жители не пострадали.