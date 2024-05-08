Минобороны России заявило о четвертом сбитом за день в российском регионе дроне

Минобороны России заявило, что средства ПВО сбили еще один дрон под Белгородом

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью четвертый за день украинский беспилотник самолетного типа. О предотвращении очередной атаки заявили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, российские военные уничтожили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) около 14:50 по московскому времени.

Первый за день беспилотник ВСУ сбили под Белгородом около 11:30 утра. Полчаса спустя была предотвращена еще одна попытка атаки. Позже в Минобороны России сообщили, что в 14:30 военные сбили третий дрон.

8 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил, что украинский дрон-камикадзе взорвался в селе Ровенек в семи километрах от российско-украинской границы. В результате повреждения получил частный дом. Пострадавших нет.

До этого еще один дрон-камикадзе атаковал село Малиновка, повредив грузовой автомобиль. Там также обошлось без раненых.

Также сообщалось, что ВСУ обстреляли село Муром. Из-за атаки без электричества остались села Муром, Архангельское, Нехотеевка, Шамино, Коровино и частично Новая Таволжанка. Мирные жители не пострадали.