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15:52, 8 мая 2024Россия

Минобороны России заявило о четвертом сбитом за день в российском регионе дроне

Минобороны России заявило, что средства ПВО сбили еще один дрон под Белгородом
СюжетМинобороны:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью четвертый за день украинский беспилотник самолетного типа. О предотвращении очередной атаки заявили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, российские военные уничтожили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) около 14:50 по московскому времени.

Первый за день беспилотник ВСУ сбили под Белгородом около 11:30 утра. Полчаса спустя была предотвращена еще одна попытка атаки. Позже в Минобороны России сообщили, что в 14:30 военные сбили третий дрон.

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8 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил, что украинский дрон-камикадзе взорвался в селе Ровенек в семи километрах от российско-украинской границы. В результате повреждения получил частный дом. Пострадавших нет.

До этого еще один дрон-камикадзе атаковал село Малиновка, повредив грузовой автомобиль. Там также обошлось без раненых.

Также сообщалось, что ВСУ обстреляли село Муром. Из-за атаки без электричества остались села Муром, Архангельское, Нехотеевка, Шамино, Коровино и частично Новая Таволжанка. Мирные жители не пострадали.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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