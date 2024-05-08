Российский регион второй раз за день подвергся атаке дрона-камикадзе

Дрон-камикадзе второй раз за день атаковал Белгородскую область

Белгородская область второй раз за день подверглась атаке дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 8 мая, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Под удар попало село Ровенек примерно в семи километрах от российско-украинской границы. Дрон спикировал на территорию населенного пункта и взорвался. В результате атаки повреждения получил частный дом.

Ранее 8 мая еще один дрон-камикадзе ВСУ атаковал село Малиновка Белгородской области. Повреждения получил грузовой автомобиль. Пострадавших ни в первом, ни во втором случае не было.

Белгородская область граничит с Украиной и часто подвергается атакам со стороны соседнего государства. Так, 6 мая ВСУ атаковали автобус с сотрудниками одного из местных предприятий. Пострадали более 30 человек, еще восьмерых спасти не удалось.