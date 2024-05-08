Число жертв ударов дронов по автобусам с людьми в Белгородской области возросло

Гладков: число жертв ударов дронов ВСУ по автобусам с людьми выросло до восьми

До восьми человек выросло число жертв атаки беспилотников на автобусы и легковой автомобиль в Борисовском районе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В настоящий момент в медучреждениях региона находятся 33 пострадавших, в том числе трое детей. Состояние четверых раненых оценивается как тяжелое», — сообщил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что всем пострадавшим при ударе Вооруженных сил Украины оказывается необходимая помощь. 11 человек уже выписали для амбулаторного лечения.

ВСУ ударили по двум автобусам с сотрудниками свинокомплекса группы компаний «Агро-Белогорье» в Борисовском районе, а также по легковому автомобилю, ехавшему рядом, в понедельник, 6 мая. Пострадали, по последним данным, 42 человека, среди них есть дети. В тот же день Украина ударила по селу Березовка, которая находится рядом с местом атаки на автобусы и автомобиля. Там ранения получил местный житель.