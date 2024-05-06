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11:41, 6 мая 2024Россия

Власти привели детали новой атаки ВСУ близ места прежнего удара под Белгородом

Губернатор Гладков: ВСУ ранили еще одного человека при новой атаке на Березовку
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили новую атаку на район близ места прежнего удара — села Березовка под Белгородом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам представителя властей, ранен еще один житель региона. Как сообщил Гладков, пострадавший получил осколочные ранения ноги. «Бригадой скорой пострадавший доставлен в Центральную районную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — привел детали губернатор.

Ранее ВСУ уже атаковали район села Березовка. Тогда под удар попали два автобуса и один легковой автомобиль. Автомобили перевозили сотрудников свинокомплекса. В результате предыдущего удара ранения получили 40 человек.

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      Марк Леонов
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