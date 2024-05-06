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11:21, 6 мая 2024Россия

Минздрав сообщил о росте числа пострадавших при атаке ВСУ Белгородской области

Минздрав: после атаки ВСУ на Белгородскую область ранены 40 человек
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

После атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область число раненых выросло до 40 человек. Об этом сообщили в Минздраве России. Заявление ведомства приводит ТАСС.

Ранее число пострадавших оценивалось в 35 человек.

Также в Министерстве здравоохранения сообщили, что из 40 пострадавших госпитализированы 30. Глава Минздрава Михаил Мурашко взял оказание помощи пострадавшим под личный контроль.

Как сообщалось ранее, ВСУ атаковали два автобуса и один легковой автомобиль в районе села Березовка в Борисовском районе региона. Автомобили перевозили сотрудников свинокомплекса.

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      Марк Леонов
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