Минздрав сообщил о росте числа пострадавших при атаке ВСУ Белгородской области

Минздрав: после атаки ВСУ на Белгородскую область ранены 40 человек

После атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область число раненых выросло до 40 человек. Об этом сообщили в Минздраве России. Заявление ведомства приводит ТАСС.

Ранее число пострадавших оценивалось в 35 человек.

Также в Министерстве здравоохранения сообщили, что из 40 пострадавших госпитализированы 30. Глава Минздрава Михаил Мурашко взял оказание помощи пострадавшим под личный контроль.

Как сообщалось ранее, ВСУ атаковали два автобуса и один легковой автомобиль в районе села Березовка в Борисовском районе региона. Автомобили перевозили сотрудников свинокомплекса.