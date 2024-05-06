Минздрав сообщил о росте числа пострадавших при атаке ВСУ Белгородской области
Минздрав: после атаки ВСУ на Белгородскую область ранены 40 человекСюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область
После атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область число раненых выросло до 40 человек. Об этом сообщили в Минздраве России. Заявление ведомства приводит ТАСС.
Ранее число пострадавших оценивалось в 35 человек.
Также в Министерстве здравоохранения сообщили, что из 40 пострадавших госпитализированы 30. Глава Минздрава Михаил Мурашко взял оказание помощи пострадавшим под личный контроль.
Как сообщалось ранее, ВСУ атаковали два автобуса и один легковой автомобиль в районе села Березовка в Борисовском районе региона. Автомобили перевозили сотрудников свинокомплекса.