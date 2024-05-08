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13:21, 8 мая 2024Россия

Шесть российских населенных пунктов остались без света из-за атаки ВСУ

Белгородский глава Гладков: из-за обстрела ВСУ села региона остались без света

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Сразу шесть населенных пунктов Белгородской области остались без света из-за обстрела населенного пункта Муром со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

ВСУ били по селу из артиллерии. По заявлению Гладкова, без электричества остались села Муром, Архангельское, Нехотеевка, Шамино, Коровино и Новая Таволжанка. В последнем населенном пункте свет пропал лишь частично.

«Аварийные службы приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны», — объявил чиновник.

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Сегодня, 8 мая, Белгородская область уже подвергалась атакам со стороны ВСУ. В результате удара никто не пострадал.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о возможности создать на территории Украины непреодолимую для средств поражения «санитарную зону». Он указал, что эта территория позволит сократить риск атак по российским регионам.

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      Марк Леонов
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