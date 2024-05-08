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11:58, 8 мая 2024Россия

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника в небе над территорией России

Минобороны: беспилотник самолетного типа сбит над Белгородской областью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Беспилотник самолетного типа сбит над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Летательный аппарат был сбит около 11:30 мск. Беспилотник уничтожили дежурными средствами противовоздушной обороны при попытке атаковать объект на российской территории, подчеркнули в военном ведомстве.

Из сообщения Минобороны следует, что уничтоженный дрон относится к беспилотникам самолетного типа. Такие летательные аппарата способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния.

8 мая украинские войска нанесли удар по жилым домам в другом российском регионе – Брянской области, который так же, как и Белгородская область, граничит с Украиной.

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      Алан Босиков
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