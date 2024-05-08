Украина ударила по жилым домам в российском регионе

Брянский губернатор Богомаз: два жилых дома повреждены при обстреле Лемешовки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по селу Лемешовка Севского района Брянской области. Там оказались повреждены жилые дома, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены два жилых домовладения и два легковых автомобиля», — сообщил губернатор.

Глава региона добавил, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных и оперативных служб. Других подробностей об атаке Богомаз не привел.

В среду, 8 мая, ВСУ также атаковали и Белгородскую область. Под удар попало село Малиновка — его обстреляли с помощью дрона-камикадзе.