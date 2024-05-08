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11:52, 8 мая 2024Россия

Украина ударила по жилым домам в российском регионе

Брянский губернатор Богомаз: два жилых дома повреждены при обстреле Лемешовки

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по селу Лемешовка Севского района Брянской области. Там оказались повреждены жилые дома, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены два жилых домовладения и два легковых автомобиля», — сообщил губернатор.

Глава региона добавил, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных и оперативных служб. Других подробностей об атаке Богомаз не привел.

В среду, 8 мая, ВСУ также атаковали и Белгородскую область. Под удар попало село Малиновка — его обстреляли с помощью дрона-камикадзе.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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