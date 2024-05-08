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15:11, 8 мая 2024Россия

Украина вновь попыталась атаковать российский регион

Минобороны России сообщило об очередном беспилотнике ВСУ, сбитом под Белгородом

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь попытались атаковать территорию России при помощи беспилотника самолетного типа. Об очередном сбитом дроне сообщило Минобороны России.

Как уточнило ведомство, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили летательный аппарат около 14.30 по московскому времени над территорией Белгородской области. Подробности о последствиях на земле в Минобороны не привели.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что около 11:30 средства ПВО также сбили под Белгородом беспилотник ВСУ. Полчаса спустя была предотвращена еще одна попытка атаки.

8 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также рассказал об атаке ВСУ на село Муром. В результате без электричества остались села Муром, Архангельское, Нехотеевка, Шамино, Коровино и, частично, Новая Таволжанка. Мирные жители не пострадали.

ЖЗЛ
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