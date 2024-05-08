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13:12, 8 мая 2024Россия

В российском регионе второй раз за полчаса сработала система ПВО

Минобороны России сообщило об уничтожении еще одного дрона ВСУ под Белгородом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Белгородской области второй раз за полчаса сработала система противовоздушной обороны (ПВО). О пресечении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщило Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, около 12:05 по московскому времени военные уничтожили над Белгородской областью еще один беспилотник самолетного типа, при помощи которого Украина собиралась нанести удар по объектам на российской территории.

Ранее Минобороны сообщало, что около 11:30 средства ПВО также сбили под Белгородом беспилотник ВСУ. Информация о последствиях на земле не поступала.

8 мая также стало известно о появлении беспилотника в небе над Липецкой областью. Предположительно, летательный аппарат запустили из Харьковской области. Как пишет Shot, изначально со стороны Украины вылетели два дрона, однако один из них сбили над Белгородской областью. Официально эта информация не подтверждена. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал о воздушной опасности, но других подробностей не привел.

ЖЗЛ
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