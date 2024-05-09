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00:59, 9 мая 2024Россия

В российском регионе запустили сирену ракетной опасности

Гладков: сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool / Global Look Press

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

Гладков предупредил граждан, чтобы они в целях безопасности не подходили к окнам и оставались в помещениях со сплошными стенами — в коридоре, ванной, туалете или кладовой. Людям, которые в настоящий момент находятся на улице, рекомендовано спуститься в укрытие или найти другое безопасное место.

Минобороны РФ сообщило, что 8 мая над Белгородской областью российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Один дрон-камикадзе взорвался в селе Ровенек в семи километрах от российско-украинской границы, никто из местных жителей не пострадал.

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      Александра Синицына
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