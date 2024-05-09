В российском регионе запустили сирену ракетной опасности

Гладков: сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

Гладков предупредил граждан, чтобы они в целях безопасности не подходили к окнам и оставались в помещениях со сплошными стенами — в коридоре, ванной, туалете или кладовой. Людям, которые в настоящий момент находятся на улице, рекомендовано спуститься в укрытие или найти другое безопасное место.

Минобороны РФ сообщило, что 8 мая над Белгородской областью российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Один дрон-камикадзе взорвался в селе Ровенек в семи километрах от российско-украинской границы, никто из местных жителей не пострадал.