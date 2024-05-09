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06:03, 9 мая 2024Россия

Озвучено состояние пострадавших из-за ночной атаки на Белгородскую область

Гладков: семь взрослых и 11-летняя девочка пострадали из-за атаки дронов ВСУ

Фото: Belgorod Region Governor / Global Look Press

По предварительной информации, восемь человек — семь взрослых и один ребенок — получили ранения в результате ночной атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Число пострадавших, а также подробности об их состоянии озвучил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Четыре человека с осколочными ранениями различных частей тела бригадами скорой доставлены в городскую больницу номер 2 города Белгорода, вся необходимая помощь оказывается. 11-летняя девочка с осколочными ранениями левой стопы доставлена в детскую областную клиническую больницу», — рассказал Гладков. По его словам, еще трое пострадавших получили медицинскую помощь на месте и отказались ехать в больницу.

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      Александра Синицына
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