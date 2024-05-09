В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Старовойт: в Курской области объявили опасность атаки БПЛА

В Курской области действует опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом объявил губернатор приграничного региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал губернатор.

Ранее сообщалось, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали локомотив, молоковоз и легковую машину под Белгородом. Кроме того, Украина сбросила боеприпасы с дронов на «ГАЗели», перевозившие сотрудников сельхозпредприятия, в результате ранения получили 42 человека.

В ночь на 18 апреля ВСУ атаковали Воронежскую область при помощи дрона и трех метеозондов. Серьезные разрушения не были зафиксированы, однако в результате падения беспилотника пострадала пенсионерка.