Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:48, 9 мая 2024Россия

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Старовойт: в Курской области объявили опасность атаки БПЛА

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Курской области действует опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом объявил губернатор приграничного региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал губернатор.

Ранее сообщалось, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали локомотив, молоковоз и легковую машину под Белгородом. Кроме того, Украина сбросила боеприпасы с дронов на «ГАЗели», перевозившие сотрудников сельхозпредприятия, в результате ранения получили 42 человека.

В ночь на 18 апреля ВСУ атаковали Воронежскую область при помощи дрона и трех метеозондов. Серьезные разрушения не были зафиксированы, однако в результате падения беспилотника пострадала пенсионерка.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В правительстве обсуждают перераспределение полномочий. Что может измениться в новом кабинете министров?

      Польша выдала Киеву военнообязанного украинца

      В России разработали стандарт оказания бесплатной юридической помощи

      Байден признал причастность США к гибели мирных жителей в Газе

      Стало известно о взрывах в Харькове

      В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

      В США признали неспособность отразить подобную иранской атаку

      Российский десант прорвал оборону ВСУ в зоне СВО

      Стало известно о продолжении экспорта швейцарских товаров в Россию

      Российские хакеры разместили цитату Путина на 100 сайтах Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше