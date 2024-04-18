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07:49, 18 апреля 2024Россия

Губернатор раскрыл подробности атаки метеозондов и дрона на Воронежскую область

Воронежский губернатор Гусев: при атаках метеозондов и дрона никто не пострадал
Архивное фото

Архивное фото. Aloisio Mauricio / Keystone Press Agency / Global Look Press

При ночной атаке беспилотника и трех метеозондов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронежскую область никто не пострадал, серьезных разрушений также не зафиксировали. Подробности о попытке атаки привел губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«На месте падения остатков БПЛА в Воронеже сегодня будут работать городские службы. Они уточнят нанесенный частным объектам ущерб и приступят к ремонту в домовладениях (на данный момент известно о повреждениях в четырех)», — отчитался губернатор.

Он также добавил, что состояние пожилой женщины, пострадавшей при ночной атаке беспилотника, врачи оценивают как средней степени тяжести. Пенсионерку поместили в одну из больниц, где ей оказывают необходимую помощь.

Всего за минувшую ночь, по информации Минобороны, над регионами России уничтожили и перехватили две ракеты «Точка-У», 19 реактивных снарядов РСЗО Vampire, 20 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 5 малоразмерных воздушных шаров. Из них один беспилотник и три малоразмерных шара уничтожили в небе над Воронежской областью. В регионе более девяти часов действовало предупреждение об опасности атаки беспилотников.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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