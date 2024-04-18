ВСУ ночью пытались атаковать Россию ракетами, беспилотниками и воздушными шарами

МО: ВСУ ночью пытались атаковать РФ ракетами, беспилотниками и воздушными шарами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на четверг, 18 апреля, предприняли попытку атаки по объектам на территории России с помощью ракет, реактивных снарядов беспилотников и воздушных шаров. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Над Белгородской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 2 оперативно-тактические ракеты «Точка-У», 19 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire, 16 беспилотников и 2 малоразмерных воздушных шара. Помимо этого, три беспилотника были перехвачены над Ростовской областью, еще один — над Воронежской, где также уничтожили три малоразмерных воздушных шара.

В Минобороны России назвали действия Украины попыткой совершить террористические атаки по объектам на территории страны. Подробностей о последствиях атак там не сообщили.

Режим опасности атаки беспилотников в ночь на четверг, 18 апреля, объявляли в Белгородской области, где в результате обстрелов пострадали два человека. Помимо этого, больше девяти часов он продлился в Воронежской области, где травмы получила пенсионерка.