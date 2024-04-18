Число пострадавших при ночном обстреле Белгородской области возросло

Гладков: число пострадавших при обстреле Белгородской области возросло до двух

Число жителей, которые пострадали при ночном обстреле Белгородской области, возросло до двух. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».

До этого Гладков сообщал об одном пострадавшем в Белгородской области, где поразили 21 воздушную цель. В поселке Разумное снаряд попал в частный жилой дом и повредил его кровлю и стену, уточнял губернатор.

«Пострадало два человека в Шебекино и в Разумном-71. Один человек получает амбулаторную медицинскую помощь и от госпитализации отказался. Еще одна женщина с ранением стопы находится под наблюдением врачей в городской больнице №2», — сообщил глава региона.

В ночь на четверг, 18 апреля, над Белгородской областью перехватили 14 снарядов чешской реактивной системы залпового огня Vampire, сообщало Минобороны. Помимо этого, беспилотник атаковал и Воронежскую область — там пострадала пенсионерка.