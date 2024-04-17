Над Белгородской областью сбили 14 снарядов «Вампира»

Минобороны: ПВО над Белгородской областью сбила 14 снарядов РСЗО Vampire

Российские дежурные средства противовоздушной обороны вечером в среду, 17 апреля, сбили 14 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

Как отмечает ведомство, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки около 23:00.

Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что, по предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. «В Белгородском районе в результате воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Пуляевка в одном частном домовладении пробита крыша навеса и повреждено крыльцо», — добавил он.

Ранее в Белгороде и Белгородской области запустили сирену ракетной опасности.

Днем 17 апреля в Белгородской области сбили украинский беспилотник. Дрон самолетного типа был поражен в 14:30 по московскому времени.